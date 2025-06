Paritarias estatales: la baja en la recaudación condicionaría las negociaciones salariales

El titular de la cartera económica provincial subrayó que la situación actual no es la misma que en las seis negociaciones salariales previas. "No estamos en la misma situación, porque antes el consumo no había caído tanto, había un panorama un poco más alentador que el que hay ahora", sostuvo Abad, resaltando que la provincia no cuenta con recursos naturales como minerales, energía o petróleo, lo que la hace más vulnerable a la caída del consumo.