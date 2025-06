Cartas de lectores: El silencio de los ¿inocentes?

Llama la atención el silencio del Poder Ejecutivo sobre la grave denuncia realizada por la Procelac, sobre manejos -cuanto menos, sospechosos- de dinero público por parte de las gestiones municipales de Monteros, de Banda del Río Salí, de Lules y de Famaillá. También el silencio que mantienen sobre las distintas entrevistas y presentaciones realizadas por el fiscal de la Municipalidad de Tafí Viejo, Víctor Schedan, desnudando no solo la discrecionalidad con que el Ejecutivo provincial distribuye fondos públicos entre municipios de la Provincia, sino también la injusta categorización que hace entre ciudadanos de Tafí Viejo y los de los municipios mencionados. Por ejemplo, en el período 2024, el Ejecutivo Provincial giró $ 700.000 por cada ciudadano de Monteros a su municipio y apenas $ 200.000 por cada taficeño. En igual período, Banda del Río Salí recibió $ 31.000 millones, contra $ 19.000 millones que recibió Tafí Viejo (estando por entonces adherido al Pacto Social), a pesar de ser la segunda ciudad con mayor cantidad de habitantes en Tucumán, luego de San Miguel. Ante tanto silencio del Gobernador, sería interesante que los municipios mencionados (como mínimo), informaran qué hicieron con estas millonarias partidas discrecionales, porque si hay algo que puede mostrar la Municipalidad de Tafí Viejo durante las gestiones 2015/2025, son logros y obras de envergadura, la mayoría de ellas con recursos propios, como: hostería Municipal y Mercado Municipal (mal privatizados por el ex intendente Alejandro Martínez y nunca recuperados por el ex intendente Javier Pucharras, quienes gobernaron durante 20 años sumando todos sus mandatos); puente sobre calle Maipú luego de dos décadas desde su caída; parque Lillo; paseo Gastronómico; remodelación de avenida Alem y calle San Martín; obras en barrios populares del Renabap; el CIAT (planta modelo) y el complejo Eco Productivo Municipal, etcétera, sin contar sus políticas de Estado relacionadas con la igualdad, el emprendedurismo y su inagotable agenda cultural y educativa. El progresismo del modelo de gestión de Tafí Viejo marcó la diferencia ante tanto estancamiento en el resto de la provincia y eso, tal vez, sea su mayor cruz y por eso se castiga a todo un pueblo.