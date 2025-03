Dejó el automovilismo para ganar millones de dólares en OnlyFans, ahora participará de una exhibición de boxeo

Dentro del contenido que ofrece en su plataforma, hay ciertas tendencias que se repiten en las solicitudes de sus seguidores. Una de las más recurrentes, según ha contado, está relacionada con los pies. “Es algo que me piden mucho y, sinceramente, me genera muy buenos ingresos”, mencionó. Sin embargo, hay otro tipo de peticiones que no disfruta tanto cumplir. “Algunas personas quieren que las menosprecies o las insultes y están dispuestas a pagar por eso. A mí, personalmente, no me gusta. Se me hace difícil, sobre todo cuando sé que la persona detrás de la pantalla es alguien amable”, confesó.