EN VIVO: Con un jugador menos y la lluvia, San Martín de Tucumán tiene un panorama desfavorable ante Ferro

23:02 hs

Final del primer tiempo: San Martín de Tucumán 0-Ferrocarril Oeste 0

El partido está condicionado para ambos. La lluvia no paró de caer con intensidad desde el primer minuto. Eso complicó la efectividad de los planteos. Jugar al ras del césped no parece la mejor alternativa: cuando lo intentaron el balón fue difícil de dominar. Por el lado del local se apostó a cada pelota detenida que Cuevas intentó poner siempre en el área chica del arquero Monetti que trabajó solo un poco más que Sand en el otro arco. Ferro intenta de contra, pero la lentitud de sus líneas no generan ataques peligrosos y son contenidos por los jugadores de Martos.