VIDEO. Cómo evitar los peligros de una creciente de río que llega sin avisar

El caballo de Gabriel: “Pitufo” tenía seis años, y no sobrevivió

Gabriel Fernando Arce vive cerca de rio Grande y tiene 17 años. Nunca había visto una creciente así como la del domingo. Su caballo estaba en el Río Grande cuando llegó la creciente. Él estaba en el puente. Vio todo. No pudo hacer nada. ”Lamentablemente sí, en el video se ve; es muy fea la imagen, yo todavía la recuerdo y no tengo coraje para verlo”. Pitufo, su caballo, tenía seis años. Era el único que tenpía. Lo usaba para moverse en el campo para trabajar. Con él recorría los terrenos de su tío donde crían vacas y otros animales. “El domingo había mucha gente pero el problema fue que muchos no eran del lugar y no saben qué tan peligroso es este río”. La corriente arrasó con todo. Gabriel vio cómo el agua crecía de golpe y con fuerza. La gente se paró a mirarla desde el puente. “En medio de todo esto mi caballo se asustó porque no estaba acostumbrado a tanta gente. Nunca vi el agua venir con tanta presión. Me lo llevó el río y no pude hacer absolutamente nada. Corrió hacia el agua y la corriente lo atrapó”, contó con lágrimas en los ojos..