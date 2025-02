Una estrella de la música hizo su debut como tenista profesional

Se trata nada menos que de Stefan Gordy, más conocido como Redfoo. El ex integrante de LMFAO, dúo que conformó junto a su sobrino “Sky Blu” y que compuso éxitos como “Party Rock Anthem” y “Sexy and I Know It”, recibió una invitación para disputar el cuadro principal del M15 de Sharm El Sheikh (Egipto), torneo perteneciente a la Federación Internacional de Tenis.