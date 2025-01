Gran Tucumán-Tafí Viejo: uno de cada tres hogares está cerca de un basural

Tenencia de baño: un indicador critico en materia sanitaria

La tenencia o no de baños es otro indicador medido por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y que se refleja en las condiciones de vida de las personas. Según el informe de la Dirección de Estadísticas, el 22,3% de quienes habitan en el Gran San Miguel y Tafí Viejo, lo hacen en casas que no poseen un saneamiento adecuado. Esto implica o que no tienen baño, o que el mismo se encuentra fuera del terreno en el que habitan o que el sanitario no se encuentra conectado con la red pública. Si se considera solo la tenencia de baños con descarga de agua, los números reflejan un 92% de hogares con ese servicio, pero confirma que el 10,4% de quienes habitan en el conglomerado no disponen de esa posibilidad. El indicador refleja una situación crítica en materia sanitaria porque refiere a la posibilidad de eliminar excrementos en condiciones saludables.