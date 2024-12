VIDEO. Juariu presentó a su bebé en televisión: "Esperamos que pronto coma su primer sánguche de milanesa"

“Me pasaron un montón de cosas al conocerlo. En ese momento estaba nerviosa, quería que saliera todo bien, no entendía nada. Es una sensación muy extraña porque no entendés nada, pero al mismo tiempo estás lista y preparada para lo que sea. Fue una revolución de emociones, no sabés ni qué sentir en ese momento. Son demasiadas sensaciones. Después te dan al bebé en la pieza y tenés que empezar a ver, pero todo sale naturalmente. Eso es lo que me parece muy loco”, describió acerca de cómo fueron sus primeros minutos con su hijo.