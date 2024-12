Cómo decorar tu casa en 2025 y tips para estas fiestas

¿Influye el clima y el estilo de vida de Tucumán en las decisiones de diseño y decoración?

El clima influye más en la arquitectura que en el diseño de interiores. Acá, por las altas temperaturas, es fundamental elegir materiales que no absorban tanto calor y que sean más ecológicos para reducir el uso de aire acondicionado. En interiores, los artículos pueden adaptarse según la estación. Por ejemplo, una alfombra que sirva para invierno pero no genere calor en verano. Aunque no es un factor decisivo en interiores, sí lo es en la elección de materiales para la construcción.