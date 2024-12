Atlético Tucumán: "La idea es colaborar con el gimnasio, la exhibición de boxeo no pondrá en riesgo mi físico", dijo Orihuela

“No me voy a lastimar, a las 22 ya estaré en mi casa descansando porque al otro día entrenamos en el club. Siendo sincero, comencé este deporte hace 10 meses porque ya había pasado por pilates y yoga, pero no me convencía. Necesitaba algo para sumar en el doble turno”, remarcó. El defensor, que siempre ha mantenido una preparación física constante, encontró en el boxeo un complemento ideal para su entrenamiento como futbolista. “Lo hago como una forma de mantenerme activo, mejorar mi resistencia y trabajar la coordinación. Entreno los días que puedo, según el calendario del club, y eso me ayudó muchísimo en lo físico, bajé de peso y me siento muy bien”, relató.