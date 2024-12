Rompió el silencio y dio las razones de la eliminación

“No sabemos si fue eso porque hay muchos factores para que no llegues al 100 por ciento. Si ganábamos, iba a ser beneficioso; si perdíamos, sería perjudicial”, explicó el ex entrenador. También insistió que la baja de nivel no se trató de una cuestión actitudinal. “Muchas veces uno tiene la voluntad, pero somos humanos no podemos dar todo. No podemos decirle al plantel que no se entregó, porque sacó varios partidos adelante. Tuvimos un año muy hostil”, consideró.