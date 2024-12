Los “Naranjas” buscarán que el recambio no afecte el rendimiento

La preparación fue intensa, remarcaron los propios protagonistas. Y aunque los resultados en los torneos que disputaron no fueron los ideales, el proceso, remarcaron, fue positivo. “A medida que pasaron los torneos se consolidó más el grupo y ganó confianza. Los resultados no fueron los mejores, pero no era eso lo que buscábamos en la preparación”, acotó Bachur. “La preparación fue positiva. En el torneo de San Juan (Seven del Sol, donde Tucumán ganó la Copa de Plata) varios jugadores hicieron su debut, y en el circuito de seven de la URT se probaron varios jugadores”, agregó Medina.