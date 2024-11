"Por ahora estamos complicados", dijo Franco Colapinto

15:35 hs

El análisis de Colapinto luego de sus dos contactos con la pista que no conocía

“No me sentí mal. Sentí que fue una vuelta más o menos buena, tenía cosas para seguir trabajando y mejorando porque no conozco el circuito, pero estoy muy lejos y todavía no entiendo bien el por qué", reconoció con incertidumbre el pilarense. "Obviamente que la suspensión vieja, todas las partes viejas que tengo en el auto, no ayudan en nada”, argumentó Colapinto. Su auto sufrió un fuerte choque en Las Vegas, hace una semana y no está a la altura de las exigencias habituales de cada carrera.

Y añadió reflejando la inferioridad que siente: “Nos está costando mucho tener una mínima alta. Un poco complicado por ahora el fin de semana. Hay que trabajar para tratar de entender qué hacer para mañana, pero definitivamente por ahora complicado”.