Tiene ocho años, ama el atletismo y fue uno de los mejores tiempos en los 8k de Concepción

La carrera comenzó de manera normal. Luciana completó su circuito de 3 kilómetros, pero al llegar al punto de encuentro se dio cuenta de que Alejo no estaba. La angustia la invadió de inmediato. “Cuando terminé mi carrera y regresé al punto de encuentro me dijeron que Alejo no estaba. Me preocupé muchísimo. Me acerqué a la organización y les expliqué que había un niño de ocho años que anda perdido. Para mí estaba en cualquier parte de la ciudad”, relató Luciana con la voz aún cargada de emoción al recordar ese momento.