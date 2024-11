Feriados 2025: cuándo habrá fines de semana largos el próximo año

Los días de feriado puente o turístico se transformarán el año que viene en día no laborables. Esta medida aplicará, al menos, para tres fechas que ya pautó la Nación. La modificación para los trabajadores radica en el pago, ya que los días no laborales no se pagan doble como los feriados, sino que el empleador decide si se trabajará o no con un pago correspondiente al de días habituales.