La dura carta de la ex de Íñigo Errejón, ante las denuncias contra el dirigente por ataques sexuales a otras mujeres

A través de su escrito, la vocera de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital española realizó su descargo. "Ahora puede resultar muy fácil y tentador poner las diferentes informaciones que han trascendido bajo un foco de obviedad que, sencillamente, no es tal. Ni he sido parte ni tengo constancia de ningún encubrimiento de ninguna agresión ni acción violenta, porque no lo ha habido. Más bien me siento profundamente engañada, y ese engaño resulta devastador", expresó.