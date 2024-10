Noviembre llega con nuevos aumentos

Tras la baja de precios que se dio en octubre, luego de la caída del precio internacional del crudo, en noviembre se retomarían los incrementos de combustibles. No se sabe con exactitud cuánto aumentarán la nafta y el gasoil en boca de expendio, pero en el sector se habla de un incremento que superaría el 5%. Como referencia, se puede tomar la evolución del barril de crudo Brent, que comenzó el mes en US$ 71 y hoy se encuentra en el rango de los US$ 76 (7% de suba).