EN VIVO: Franco Colapinto tendrá su última practica libre en el GP de México

Tras una jornada de ayer, el piloto compartió sus impresiones sobre su rendimiento

“Mi primera vez conduciendo en esta pista, un buen día para mí. Fui mejorando vuelta a vuelta”, comentó Colapinto. Durante la FP2, el equipo intentó ajustar el auto, aunque el cambio no fue del todo favorable: “Hicimos un pequeño cambio en la FP2 que realmente no funcionó; el coche estaba un poco más dormido, no era muy reactivo y sólo tenemos que verlo esta noche. Pero en general, fue un día muy positivo”.

Para el argentino, la prioridad era adaptarse a la pista y afinar la velocidad. “El objetivo era tomar velocidad y aprender la pista. Creo que dimos muchas vueltas, tuvimos muchas tandas largas que fueron muy útiles para el domingo”, agregó.