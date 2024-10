EN VIVO: Argentina confirmada con una super ofensiva formada por Messi, Julián y Lautaro

18:39 hs

Oscar Villegas citó a estos jugadores, con el ex Atlético Tucumán, Carlos Lampe

ARQUEROS: Carlos Lampe (Bolívar) Guillermo Viscarra (The Strongest) Bruno Poveda (Wilstermann)

DEFENSORES: Luis Haquín (Ponte Preta - BRA) Pablo Vaca (Always Ready) Marcelo Torrez (Santos - BRA) Marcelo Suárez (Always Ready) José Sagredo (Bolívar) Diego Medina (Always Ready) Romar Rocha (Bolívar) Héctor Cuellar (Always Ready) Roberto Fernández (Bolívar) Luis Paz (Bolívar)

VOLANTES: Robson Matheus (Always Ready) Adalid Terrazas (Always Ready) Ramiro Vaca (Bolívar) Miguel Terceros (Santos - BRA) Gabriel Villamil (LDU Quito - ECU) Daniel Camacho (U. de Vinto) Gabriel Montaño (Aurora) Henry Vaca (Bolívar) Boris Céspedes (Yverdon Sport - SUI) Jeyson Chura (The Strongest)

DELANTEROS: Enzo Monteiro (Santos - BRA) Lucas Chávez (Bolívar) Moisés Paniagua (Always Ready) Carmelo Algarañaz (Club Kalamata)