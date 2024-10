Núñez Piossek comparó su época como rugbista con la actualidad: “Hoy se van por € 700 y un trabajito, y eso atenta contra el rugby local”

- Yo no me voy a levantar a las 4 para verlos. Me levanto a las 8 y pongo como si fuese directo. Cuando estaban jugando contra los All Black me empieza a sonar el teléfono, pensé que era alguna emergencia. Era un amigo mío; Brad Fleming, que jugó en la selección de Nueva Zelanda. Me dice exaltado: “¿José estás viendo el partido?” No, Brad, que ha pasado, le pregunté. “Van ganando por cinco puntos, así que ponélo” (contó el diálogo telefónico riendo, casi hasta las lágrimas). Vi los últimos minutos y después volvimos a hablar.