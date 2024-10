Pasó por San Lorenzo y Quilmes, viene de anotar cuatro goles con Atlético Tucumán y anhela jugar en Reserva

La historia de Luciano en el fútbol comenzó cuando era muy joven. A los ocho años viajó para incorporarse a San Lorenzo, un desafío grande para cualquier niño. Hasta ese momento solamente jugaba en la escuelita de fútbol de su papá. “Viaje para cumplir mi sueño. Hugo Magnani me llevó a San Lorenzo y desde entonces me ha apoyado mucho. Siempre me aconseja y me dice que no baje los brazos”, relata.