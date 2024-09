"Hacele esto a un abogado": Ofelia Fernández se la cobró y destrozó a Roberto García Moritán

Ofelia Fernández arremetió con todo contra García Moritán

El tono sarcástico resaltó en las publicaciones de Ofelia. Para abrir su discurso de venganza, compartió un posteo de X. "Solo soy una chica con un archivo infinito de pelotudos que me inventaron cosas que en realidad hacían ellos mismos. Hoy: el ex marido de Pampita denunciado por malversación de fondos. Pasen y vean", escribió la ex legisladora.