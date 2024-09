EN VIVO: Atlético Tucumán se dejó madrugar por Belgrano y pierde en el José Fierro

13:27 hs

¿Cómo llegan Atlético Tucumán y Belgrano al partido de esta tarde?

Para el duelo contra Atlético Tucumán, se espera que el DT de Belgrano, Cruz Real, pueda contar con algunos de sus jugadores claves. El delantero Franco Jara y el defensor Alejandro Rébola podrían volver al equipo titular, mientras que Lucas Menossi se perfila como opción para reforzar el mediocampo. Estos posibles regresos le darían al equipo mayor equilibrio y variantes en ataque, algo que ha faltado en los últimos encuentros, sobre todo con la posibilidad que juegue Jara.

Por su parte, el equipo dirigido por Facundo Sava llega en una situación más alentadora, tras obtener resultados que le permitieron ubicarse en una posición expectante en la tabla. Atlético mostró un juego sólido en defensa y una interesante capacidad para aprovechar las ocasiones que se le presentan en ataque. Aunque aún no está definido el once inicial, el cuerpo técnico confía en reencontrar la solidez del mediocampo, por lo que no propondría demasiadas variantes.

En el fondo la única duda que mantiene “Colorado” está en el carril derecho. Gino Peruzzi que en las últimas jornada arrastraba una molestia física, podría jugar desde el inicio en lugar de Moisés Brandán, que no tuvo un buen desempeño en la derrota ante River.