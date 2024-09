“Quiero que el Deca gane en todo lo que juega”, dijo un ex jugador de Atlético Tucumán

Barrado no solo tiene una conexión profunda con Atlético, sino también con River, club en el que jugó durante varios años, por lo que sabe en primera persona el significado de jugar en el Monumental. “Era mágico, un sueño, por toda la gente que había, cómo alentaba, y uno se siente como que tiene un jugador más con el aliento. Me acuerdo que el ‘Chacho’ Coudet una vez me dice: ‘vos tirás dos centros, aunque sean malos y la gente empieza a saltar y cantar y mete al rival en la cancha’”, recordó.