Las falsas creencias sobre el dengue que circulan en Tucumán

2- No sé de dónde salió el Aedes. Según el experto, hay un gran número de personas que no relaciona el recipiente con agua que tiene en la casa con un insecto volador de patitas blancas y negras (el Aedes aegypti). Piensan que ese insecto llegó a la casa de otro lado, ya en su forma de adulto. “Eso se da porque no conocen que ese mosquito para llegar a una fase adulta voladora pasó por los estadios de huevo, larva y pupa, y que esos estadios se desarrollan en ese recipiente con agua que nosotros estamos pidiendo que lo eliminen de sus patios”, comentó.