"La gente está pagando por mi educación: tengo la necesidad de rendir cuentas"

Me gusta leer, pero no cosas relacionadas con mi carrera. Intenté, pero no me enganché. Prefiero la fantasía y la autoayuda, géneros que me encantan. Aunque no siempre aplico lo que leo, me divierte el arte de expresar un consejo o darle sentido a la vida a través de historias. Este año he leído unos siete libros, no es mucho, pero, cuando te metés, ni te das cuenta: el tiempo vuela.