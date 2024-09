El consejo de Wechsler en Endeavor 2024: “A la hora de emprender, no tomés el camino fácil”

“Todo este recorrido me dio algo muy valioso: una gran red de contactos”, expresó el emprendedor tecnológico al término de su charla en la Unsta. Gracias a esa plataforma, nació Teamcubation, su empresa más nueva. Con esta compañía trata de romper el círculo vicioso que enreda a los jóvenes deseos de ingresar al mercado laboral: el problema de no poder conseguir un primer trabajo porque carecen de experiencia y de no poder ganar experiencia porque nadie los contrata para su primer trabajo. Teamcubation se encarga de preparar a los nuevos programadores mientras trabajan y reciben sus primeros sueldos. Una vez que terminan de desarrollar estos proyectos iniciales, ya están listos para despegar.