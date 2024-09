A cuatro tucumanos no les importó gastar más de medio millón de pesos para alentar a la selección argentina: "Vamos a cumplir un sueño", dijeron

No fue nada sencillo conseguir su lugar en el Más Monumental. Sadir fue el encargado de hacer la fila virtual para comprar los boletos. Luego de 45 minutos en línea, cuando llegó su turno ya no quedaban populares (las más baratas, que tenían un costo de $ 75.000); sin embargo, no se desanimó. "Me salió la chance de comprar las plateas San Martín alta, de $ 113.000, lo consulté con los chicos y decidimos darle para adelante. Son caras, pero lo valen", dice y va más allá. "Cuando mi esposa vio lo que costaban las entradas me dijo que estábamos locos. Pero bueno, era la gran oportunidad de ver a los campeones del mundo. Además, justo está la despedida de Di María y eso creo que le da un toque de emoción más. Dicen que a los gustos hay que dárselos en vida y acá estamos", agrega.