VIDEO. En Tucumán venden alimentos recuperados de la basura para sobrevivir

“Argentina es un país que produce alimentos para 500 millones de personas y viven 45 millones, por lo tanto, el problema no es que los alimentos no sean suficientes, sino que la distribución no es inequitativa y además es moralmente incorrecta: los informes del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA nos están diciendo que el 60% de los chicos de van a dormir con hambre en Argentina”, detalla el profesional.