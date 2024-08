Yáñez detalló las agresiones de Alberto y adelantó que tiene más pruebas

Nueva revelación

En el texto que presentó para solicitar ser querellante de la causa, la ex primera dama amplío su declaración y reveló haber recibido un mensaje desde el entorno cercano del ex presidente confirmando que su ex pareja había fallecido. “Un día me llamaron para decirme que estaba muerto”, aseguró y agregó que ese acto de manipulación fue el puntapié para denunciar.