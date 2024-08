Triunfo de Las Panteras: el premio a la mejor se fue a Córdoba

Ella ya tuvo reconocimientos similares, no sólo con la Selección, sino también en el vóley europeo. “Todo lo que esté a mi alcance lo voy a hacer y siento que se lo puedo dar al equipo”, no se achicó la opuesta. Cugno pondrá el recuerdo que se llevó de Tucumán en la vitrina donde ya está apostado, por ejemplo, el reconocimiento por haber sido la Jugadora Más Valiosa en uno de los partidos de cuartos de final que protagonizó con su equipo Levallois Paris Saint-Cloud. Allá, en la capital de Francia, juega seguido con el marco de público que hubo anoche en Villa Luján. “Y para mí que vengo del interior, me gusta más todavía”, reconoció.