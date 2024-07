Rincón Lobo, venezolano exiliado en Tucumán: "Maduro es un ser nefasto que no tiene liderazgo de nada"

El artista detalló que a su madre no la ve desde hace ocho años. Dijo que ella lo apoyó para que saliera de Venezuela en 2016, pero no podía acompañarlo por falta de dinero. También explicó que a su padre lo pudo ver hace dos años, cuando decidió salir del país por vía terrestre hacia Colombia, después siguió por Bolivia y cruzó La Quiaca (en el límitre fronterizo argentino). "No me avisó y un día me dijo estoy Tucumán. Mi familia está por toda Sudamérica y en España también, pero casi nadie queda en mi país más que dos tíos y mi madre. Mis compañeros de facultad tampoco están en Venezuela -dijo-. Si alguna vez decido regresar lo haría a un país que no conozco, porque todos mis afectos no están ahí", insistió.