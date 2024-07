Proponen reformas políticas, sin llamar a una Convención Constituyente

Destacó que el texto establece pautas que hacen que estas instituciones “sean un partido político, y no un sello de goma”. “Porque eso es totalmente contrario a la salud democrática. Los partidos políticos deben fortalecerse, funcionar, deben ser transparentes, deben rendir cuentas, deben crear mecanismos de control, deben funcionar, y no es algo que diga desde hoy”, enfatizó la ex ministra de Gobierno y Justicia.