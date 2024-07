Femicidio de Catalina Gutiérrez: el aberrante del acusado con la familia de la joven asesinada

Pero eso no fue todo, ya que uno de los momentos más espeluznantes que vivieron esa noche ocurrió después de que hallaran a Gutiérrez sin vida, debido a que el joven abrazó a la madre de la víctima a modo de consuelo. No obstante, este habría mantenido una distancia con el padre, quien manifestó: “A mí no, gracias a Dios porque me hubiera dado asco después de todo lo que pasó”.