Diputados aprobó la Ley Bases con 147 votos a favor y 107 en contra

La votación de la ley de Bases fue una sola; es decir, no hubo votación en particular. Con la postura adoptada por el bloque de Hacemos Coalición Federal, presidido por Miguel Pichetto, La Libertad Avanza tuvo que resignarse a no insistir con reintroducir las empresas que fueron quitadas por la Cámara alta de la lista de privatizaciones: Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Pública.