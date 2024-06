Defraudaciones con cheques a dos entidades bancarias

La Gioconda

Volvamos para la conclusión del caso en el Provincia. Tras descubrirse la fuga la justicia determinó la citación de la artista relacionada con Felipe, que actuaba bajo el nombre de “La Gioconda”. La mujer señaló que desde el principio el muchacho “estaba prendado con ella”. Los amigos de ella lo llamaban el “nene” mientras él gastaba dinero en cantidad para halagarla. La mujer volvió a declarar y permaneció unas cuatro horas detenida al salir le expresó a nuestro colega “en que lío me he metido” y agregó que “no soy culpable de nada. No he cometido falta alguna”; al tiempo que se quejaba que no podía volver a Buenos Aires donde tenía trabajo. En su declaración pública dijo que “él habría gasto unos 1.000 pesos cuando estuvo conmigo”, además dijoque le había entregado un 350 pesos y tres anillos, que fueron entregado al juez “para librarme de estas molestias”. Ella misma expresó que había llegado a nuestra provincia para actuar el 21 de mayo y “él hacía derroche de dinero desde octubre”, Y cerró su charla: “no trabajo más en Tucumán”.