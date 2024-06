(J) Las "booklovers" tucumanas elevan el perfil en la Feria del Libro local

El viernes 14 a las 14.30 horas comenzará la charla “La literatura de romance en los adolescentes” en la que participarán Agustina, Micaela, Milagros y Micaela de @reader.universe. En este espacio tratarán tópicos de libros como “enemies to lovers”, “friends to lovers”, “stangers to lovers” (de "enemigos a amantes", "amigos a amantes" y "extraños a amantes"). En sus redes comentaron: “juntas 'fangirlearemos' sobre nuestro amor por romances hecho de tinta y de declaraciones insuperables. Porque las novelas de amor se las vive en el cuerpo y en el alma”.