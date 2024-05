Comenzó a correr por seguir a su papá y ya es campeona de trail running

Y vaya si lo logró. El arranque de este año fue inmejorable, incluso en competencias que no esperaba. En marzo se consagró campeona argentina de trail running, una disciplina que no es su especialidad. “Amo correr donde sea. Siempre acompañaba a mi novio, que es el que corría los nacionales de montaña y yo no corría porque tenía otros objetivos. Sin embargo, siempre me dio curiosidad. Este año se hizo en Catamarca y lo vi como una oportunidad para ver cómo me sentía en competencia. No tenía nada que perder”, cuenta. Y no perdió nada, al contrario: se quedó con la competencia en la modalidad Classic, cuyo recorrido era de 15 kilómetros.