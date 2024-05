La pregunta viral para mujeres que desató la polémica en TikTok: “¿Preferís quedarte sola en un bosque con un hombre o con un oso?”

El video que inició todo salió hace un mes, pero sigue activo y logró más de 17 millones de vistas. En este archivo, el entrevistador hizo la pregunta en la calle y siete de las ocho mujeres respondieron que preferían al oso, por diversos motivos. Algunas de las respuestas fueron: “el oso me asusta menos”; “sé que no atacan siempre”; "definitivamente prefiero un oso. Los (seres) humanos son capaces de cosas mucho peores"; "si me atacara un oso, la gente me creería", etcétera.