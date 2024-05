Crisis en cardiología: “no se podrán colocar más stents”

En Tucumán, los cardiólogos mostraron su preocupación por lo que está ocurriendo. No obstante, aclararon que pese a que trabajan con muchas dificultades no están dejando de atender a todos los que necesitan asistencia. Según dijeron, hay empresas de medicina prepaga y obras sociales que no autorizan el suministro de los componentes para poder llevar adelante las prácticas, dilatando estudios necesarios y atentando contra la salud de los pacientes.