El legado de Kylian Mbappé en PSG: un viaje inolvidable que llega a su fin

“Son muchas emociones, muchos años donde tuve la posibilidad y el gran honor de ser miembro del club más grande de Francia, lo que me permitió llegar hasta aquí, tener mi primera experiencia en un club con tanta presión y claramente crecer, junto a algunos de los mayores campeones de la historia. También he crecido como persona, con toda la gloria y los errores que he cometido”, aseguró Mbappé, que estaría a detalles de cerrar su llegada a Real Madrid y ser presentado como el refuerzo estrella de la próxima temporada.