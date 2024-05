Dua Lipa estrenó su nuevo álbum “Radical Nostalgia”: buenas vibras con ritmos retro que te harán bailar

El álbum tiene once canciones, dos menos que su anterior entre “Future Nostalgia”. El tracklist enumera canciones como “End of an Era” “Houdini”, “Training Season”, “These Walls”, “Watcha Doing”, “French Exit”, “Illusion”, “Falling Forever”, “Anything for Love”, “Maria” y “Happy for You”, creaciones que compilan la maduración temática de Dua Lipa.