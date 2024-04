Una médica tucumana, de 27 años, domina el trail running en Argentina

Como suele ocurrir en muchas de las grandes historias del deporte, María incursionó en el trail running prácticamente de casualidad. Tras algunas experiencias en el hockey y el mountain bike, apostó por la práctica que más la acercaba a la naturaleza. “Desde un primer momento me encantó. Eso sí, no quería saber nada con competir, me gustaba la idea de entrenar con un grupo. Me entrené casi un año hasta que corrí mi primera prueba. Cuando me propongo algo, soy bastante obsesiva, trato de hacer lo mejor posible. Yo sabía que si empezaba a competir, me lo iba a tomar muy en serio; entonces no quería tener esa presión”, recuerda.