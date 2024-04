Un jugador de Always Ready contó que quisieron sobornar antes de enfrentar a Defensa y Justicia

"Me pasó algo malo ayer (domingo). Recibí una llamada, primero ofreciéndome cinco mil dólares por sacarme una amarilla, le dije que no, después me dijeron que me iban a dar 10 mil dólares y volví a decir que no porque eso no va con mi carácter, peor yo que recién estoy comenzando en el fútbol”, declaró Robson Matheus, tras la práctica de hoy.