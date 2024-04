Responsabilidacdes de los abogados previsionales

Los motivos que pueden dar origen a un recurso de revisión o reconsideración de la resolución pueden ser variados: fecha inicial de pago, liquidación errónea del haber de la prestación, retroactivos no abonados, servicios no reconocidos, reajustes, carácter de los servicios no reconocidos, prestaciones mal denegadas: regularidad o condición de aportante en pensión por fallecimiento o retiro por invalidez, solicitud de moratoria denegada, acreditación de la convivencia en los casos de pensiones por fallecimiento.