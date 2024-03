El concejal Arnendo propone que Uber sea legal: "La solución no es prohibir, sino regular el servicio"

El edil señaló que "el reclamo de los taxistas es justo en cuanto al pedido de igualdad de condiciones. Los vehículos de Uber no están registrados, no pagan licencia ni cumplen con los controles correspondientes como los taxis". Pero advirtió que "la solución no es prohibir, sino regular el servicio". "Hay muchos casos de taxis que también trabajan por medio de la aplicación Uber. Prohibir la plataforma también los perjudicaría a ellos", explicó.