EN VIVO San Martín cae por la mínima contra Chacarita Juniors, que juega con uno menos

13:19 hs

Klusener, baja para esta fecha

El delantero, que había sido titular frente a Estudiantes de Caseros, no se recuperó por completo de una molestia en el aductor y el cuerpo técnico decidió que se quede en nuestra provincia entrenándose de manera diferenciada para ponerse a punto nuevamente de cara a los juegos contra Chaco For Ever y Arsenal de Sarandí (ambos en La Ciudadela).