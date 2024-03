Camino a las cuevas de hielo sobre el volcán Katla

El conductor es el guía islandés Viggó Jörgensson: “I´m a crazy islander and it is a crazy country -Yo soy un islandés loco y este es un loco país”, se definiría a sí mismo más tarde en inglés, el segundo idioma de la isla. La lengua oficial es el islandés: la lengua escandinava que menos mutó respecto al antiguo nórdico de los vikingos y un pilar de la cultura del país.