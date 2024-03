EN VIVO: Banfield, con un jugador menos, venció a un desconcentrado Atlético Tucumán por 3 a 0

23:38 hs

Final del partido

Atlético Tucumán volvió a perder. La llegada de Sava no cambió en nada el presente. El "decano" generó mucho, pero no fue efectivo y no estuvo lúcido para aprovechar el hombre extra que tuvo desde los 24'. Tampoco aprovechó que pudo imponer su planteo que, con poca oposición de Banfield, pudo imponer.