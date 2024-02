"Era una buena oferta, pero debemos cuidar el patrimonio del club", dijo Alperovich respecto a la oferta por Joaquín Pereyra

Uno de los temas por el que más le preguntaron a Alperovich fue por el último mercado de pases, que no cumplió las expectativas de los hinchas. “Yo no tengo demasiado conocimiento de ese tema porque nunca me involucré en los libros de pases ni transferencias, mi función dentro de la directiva fue otra, estuve más abocado a la parte institucional. Del tema del armado del equipo siempre se encargó Mario Leito y Miguel Abbondándolo cuando era dirigente, después quedó el presidente y el manager (Cristian Lucchetti), Miguel ya no es directivo del club y no tengo relación desde que se fue de Atlético”, explicó a LA GACETA.